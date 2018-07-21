«Испорчен вниманием женщин». Молодая любовница Домогарова осталась недовольна интимом

21.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Испорчен вниманием женщин". Молодая любовница Домогарова осталась недовольна интимомПо словам девушки, актеру постоянно звонили и писали другие женщины, поклонницы буквально висли на нем.

Экс-любовница российского актёра Александра Домогарова Айгуль Мильштейн раскрыла подробности о личной жизни бывшего возлюбленного — так, женщина рассказала, что одновременно с ней у мужчины было ещё около восьми любовниц, сообщает Starhit.

По словам Мильштейн, у неё с Александром Домогаровым была достаточно длительная любовная связь. По словам бывшей любовницы, секс с актёром не был великолепным, так как он был вечно пьян.

— Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян — за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым, — призналась девушка.

По словам бывшей любовницы, актёру постоянно звонили и писали разные девушки, буквально вешаясь на него.

— Домогаров испорчен вниманием женщин. Они вешаются на него, пишут, звонят... Таких, как я, кому он периодически по шаблону писал эсэмэску со словами "хочу тебя", было восемь. Минимум, — сказала Мильштейн.

Любовница выяснила из личных переписок артиста, что даже Наталья Громушкина — бывшая супруга Домогарова — не оставляла в покое его и после развода, а также вступала с ним в интимную связь, будучи замужем за другим мужчиной. При этом сама Громушкина такую информацию опровергла.

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