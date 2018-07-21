Из-за судебных тяжб с экс-супругом у Анны Седоковой случился нервный срыв

На протяжении нескольких месяцев певица боролась за право воспитывать свою 6-летнюю дочь Монику. Максим Чернявский планировал лишить Анну Седокову родительских прав, однако им удалось договориться. Согласно мировому соглашению, девочка будет проживать с отцом в Америке, а мама сможет ее навещать.

Долгая борьба за право опеки над шестилетней Моникой стоила Анне Седоковой не только времени, но и здоровья. Лишь недавно 35-летняя певица смогла договориться с бывшим мужем о том, что они будут воспитывать дочь вместе: половину времени девочка находится с матерью, другую половину — с отцом.

Правда, чтобы встречаться с наследницей Седоковой придется летать в США, поскольку девочка является гражданином именно этой страны и, согласно мировому соглашению, должна проживать на территории Америки. Кроме того, в скором времени Монике предстоит пойти в школу, а значит навещать маму в России будет сложно.

«Я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой. Моника всегда была для меня абсолютным светом, любовью. Мне кажется, это самый нежный ребенок во вселенной. И когда у тебя его забрали, а все вокруг еще кричат, что ты ужасная мать, — это страшно! Однажды я давала интервью и у меня случился нервный срыв, я проговорилась. Потом еще был шанс остановить это интервью, не дать ему хода. Но я поняла, что больше не могу сдерживать ту боль, которая во мне. Иначе просто сойду с ума», — рассказала Анна.

Как призналась певица, после интервью ей стало легче. Сейчас она старается помочь советами другим женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Седокова создала группу в одной из социальной сети, где другие мамы делятся историями и консультируют друг друга.

Анна до сих пор не может понять, почему Максим Чернявский поступил с ней таким образом, ведь они мирно расстались много лет назад. «Знаете, у нас же были безумные чувства! Мы очень любили друг друга. Но в какой-то момент количество боли, которую люди причиняют друг другу, трансформирует эти чувства в ненависть, в желание обидеть и задеть. Та же история с алиментами, которые мне, возможно, придется платить на Монику. Когда я прочитала об этом, подумала: «Ну зачем все это?» Я зарабатываю, работаю. Я привыкла, что всегда сама содержу Алину. И в такой ситуации содержать двух, трех детей — не проблема. Понимаете? Я уверена, что, когда Бог дает ребенка, он дает и на ребенка. И я точно переживу все это. Мне не будет больно от того, что придется платить деньги на содержание дочери. Он или его адвокаты зачем-то решили унизить меня таким путем. Но неужели непонятно, что они таким образом унизили непосредственно самого Максима?» — поделилась Седокова.

Анна также занимается воспитанием годовалого сына Гектора и 13-летней дочери Алины. «Так, как ревела иногда из-за ссор с Алиной, из-за нашего недопонимания, я, наверное, не ревела ни из-за одного мужчины. Когда ты ссоришься с мужчиной, ты понимаешь, что он взрослый человек и он такой, какой есть. Но когда ругаешься с ребенком, ты понимаешь другую степень ответственности. Скажешь какое-то неловкое слово — и это потом может отразиться на будущем твоей дочери», — призналась Седокова в интервью «Телепрограмме».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







