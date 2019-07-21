Лера Кудрявцева рассказала, что не может избавиться от психоза

21.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лера Кудрявцева рассказала, что не может избавиться от психоза
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не может избавиться от психоза. По словам звезды, она слишком сильно переживает за свою маленькую дочку.

О проблеме Кудрявцева написала на своей странице в Instagram. Она обратилась к подписчицам с детьми с просьбой подсказать выход из сложившейся ситуации.

«Мамули, скажите, как избавлялись от психоза из-за детей? Мне уже сны кошмарные снятся: то машины, то балконы, то вода, — рассказала ведущая. — Готова стоять на обочине [дороги] полчаса, чтоб даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нибудь идиотина летит, например».

На помощь пришли не только поклонники звезды, но и коллеги по цеху.

«Солнышко, с появлением детей появляются и страхи, — написала ей в комментариях певица Светлана Лобода. — Гнать их! И заполнять голову только хорошими мыслями, стараться».

«Как знакомо, — отозвался ведущий Оскар Кучера. — Только недавно пост про это писал».

«Дорогая! Папули же могут сказать? Никак, — присоединился к обсуждению певец Денис Клявер. — Это теперь с тобой на всю жизнь. Я с мелким все время на стреме. Без паники, конечно, но бдю на два шага вперед. Не уверен, что такой подход идеален, но по-другому не могу».

Напомним, около года назад в семье Кудрявцевой и Игоря Макарова произошло пополнение: на свет появилась долгожданная дочь Маша.

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