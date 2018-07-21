Ольга Бузова страдает от ночных кошмаров



После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая все свое время отдает работе. Как призналась сама Ольга, загруженный график плохо сказывается на здоровье. Бузова давно плохо спит и не всегда успевает заниматься даже внешним видом.

Ольгу Бузову считают одной из самых работоспособных артисток российского шоу-бизнеса. Сейчас она занимается несколькими проектами одновременно – работает ведущей реалити-шоу «ДОМ-2», строит музыкальную карьеру, руководит рестораном, развивает бренд одежды и даже запустила собственную криптовалюту.

32-летняя телезвезда не скрывает, что каждый день расписан буквально по минутам. Однако у популярности, по словам Ольги, есть обратная сторона – ей не всегда удается вовремя восстановить силы, и даже во сне ее мучают кошмары.

«Иногда устаю, как лошадь. Кошмары снятся практически каждую ночь. Наверное, от перенапряжения. Вчера с утра посмотрела в окно и думаю: все бы отдала, чтобы сейчас просто погулять в парке», — призналась Бузова.

Несмотря на то, что многочисленные бизнес-проекты приносят Ольге неплохой доход, деньги, по признанию телезвезды, не являются ее главной целью. Артистка не раз говорила, что занимается только тем, что приносит ей настоящее удовольствие.

«Все, что я делаю, — это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого? Мне все это в кайф. Хватит искать во мне всякие скрытые смыслы и считать, что Ольга Бузова — это машина по зарабатыванию денег. Это вообще не самоцель, хотя деньги мне, не буду скрывать, очень нужны: знаете, сколько стоит записать песню и снять на нее клип?» — рассуждает Бузова.

Ранее Ольга признавалась в том, что намеренно загружает свое расписание, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым ее сердце до сих пор свободно. Тем не менее она не разочарована в мужчинах и вновь мечтает встретить свою любовь.

Совсем скоро стартует проект «Замуж за Бузову», где артистка рассчитывает найти достойного человека, который станет для нее настоящей опорой. Тогда телезвезда пересмотрит свое отношение к работе, чтобы найти время на романтические свидания с любимым.

Она призналась в интервью журналу Harper’s Bazaar, что иногда ей приходится откладывать даже уход за собственной внешностью. «У меня сейчас нет ни одной свободной минуты. Вон корни не могу покрасить уже сто лет», — откровенно рассказала Оля.



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