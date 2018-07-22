Какой сегодня праздник: 22 июля в России отмечается церковный праздник

22 июля 2018 года отмечается народный праздник Панкратий и Кирилл. Церковь сегодня вспоминает священномучеников - епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.

Родители Панкратия происходили из Антиохии. Отец его, наслышанный о Иисусе Христе, вместе с сыном пришел в Иерусалим, и там, увидев своими глазами множество чудес, обратился в христианскую веру.

Он свел знакомство с апостолом Петром, и некоторыми другими учениками Христа, один из которых завершил обращение отца Панкратия в христианство, крестив его, и затем совершив то же таинство с самим Панкратием. После смерти родителей Панкратий оставил городскую жизнь, отказался от богатого имения и стал отшельником в Понтийских горах.

Здесь, ему встретился апостол Петр, и Панкратий изменил свой путь, отправившись вместе с ним в Киликию и Антиохию для встречи с апостолом Павлом. Спустя некоторое время Панкратий был рукоположен ими и стал епископом Тавромении на Сицилии. Долгие годы он исполнял свой праведный долг, пока не пал от камня, брошенного восставшими язычниками.

Другой священномученик, почитаемый в этот день - святой Кирилл - жил в 3 веке, в правление императора Максимилиана. Старец Кирилл, служивший на 84 год своей жизни епископом, был предан суду язычников, желающих, чтобы он отказался от веры во Христа и поклонился их идолам.

Когда же Кирилл отказался им подчиниться, гонители решили сжечь старца. Но, когда огонь не причинил ему вреда, многие из них сами обратились в христианство, и даже сам император был так удивлен, что велел освободить Кирилла. Но вскоре епископ вновь был арестован и в этот раз безо всяких чудес казнен.

В этот день на крестьянском столе появлялись первые огурцы. Но тот, который срывали первым, хозяйка дома тайком закапывала где-нибудь в огороде, чтобы и будущий год был щедрым на огуречный урожай. Про вкусные огурчики сложили такие загадки: "Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами", "Полно корыто народу намыто", "Ни окон, ни дверей - полна горница людей".

Огурцы - одни из самых распространенных в народе овощей - употребляли в пищу свежими и готовили из них множество блюд. Например, вырезали семена и мясистую огуречную часть жарили, как кабачок. Или добавляли огурцы в суп, к тушеному мясу. И, конечно же – их солили и квасили, с веточками укропа, со смородиновым листом.

Какой сегодня праздник, 22.07.2018: Международный день бокса

Сегодня, 22 июля, впервые отмечается Международный день бокса. Толчок к тому, чтобы в спортивном календаре появился новый праздник, был дан в 2017 году. Тогда 22 июля состоялась массовая тренировка по боксу, на которой установили мировой рекорд по числу участников.

Присутствовавшего на мероприятии президента Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву поразил размах праздника и он объявил, что с 2018 года 22 июля будет отмечаться Международный день бокса.

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