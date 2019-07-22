Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке

22.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке
Ведущая любовной телевизионной стройки «Дом-2», поп-певица Ольга Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке. Подписчики жестко раскритиковали концерт исполнительницы и посоветовали ей идти в модели.

Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик с концерта в Бишкеке и сопроводила его словами благодарности поклонникам. При этом артистка призналась, что на сегодняшний день ее счастье заключается в музыке.

«Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше. Бишкек, я обязательно вернусь», — написала под роликом Бузова.

Впрочем, далеко не все пользователи в ответ поблагодарили Ольгу за концерт, поскольку многие сочли ее вокальные данные не самыми сильными.

«Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?» — возмущаются фолловеры артистки.

Звезду упрекнули в исполнении композиций под фонограмму, отсутствии голоса, а также раскритиковали ее танцы, отметив, что она не умеет двигаться.

«Бьет, как конь копытами, ни голоса, ни танца», — пишут пользователи, отмечая, что артистка похожа на робота.

Напомним, в июне фанаты Бузовой не оценили ее «соблазнительное» видео в купальнике и на шпильках. Артистка разместила в Instagram видеоролик, на котором она пытается эротично пройтись перед камерой.

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