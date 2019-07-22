Мама Леди Гаги оправдала дочь в ситуации с Купером и Шейк



Мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актера Бредли Купера с моделью Ириной Шейк.

Как пишет KP.Ru, мать Леди Гаги владеет парикмахерской в нью-йоркском районе Вест-Сайд. Журналист издания Алексей Осипов решил встретиться с ней в салоне красоты и расспросить, как та относится к расставанию Купера и Шейк и кого винит в разрыве их отношений. Напомним, по слухам пара распалась из-за Леди Гаги.

Сообщается, что сотрудники парикмахерской настоятельно попросили журналиста не караулить Джерманотту у салона, однако согласились расспросить ее о скандале самостоятельно. Ответ на вопрос о том, как мама певицы относится к тому, что Леди Гага могла разбить брак российской топ-модели, пришел в СМС-сообщении.

«Во всем всегда виноваты мужчины», — сказала Синтия Джерманотта.

Напомним, история с Купером, Шейк и Леди Гагой вызвала возмущение российских поклонников модели. После сообщения о том, что Гага переехала в дом к актеру, разъяренные защитники Шейк набросились на певицу в социальных сетях, называя ее в комментариях «разлучницей» и требуя возвращения Купера «в семью».

Количество комментариев в Instagram Леди Гаги превысило 600 тысяч, флешмоб даже получил название — «Ледигагагейт». Направление дискуссии постепенно отошло от первоначальной темы — пользователи начали делиться рецептами блюд, раздавать советы и предлагать различные услуги. Как сообщало Федеральное агентство новостей, депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин даже ответил на жалобу избирателей под постом Леди Гаги.

«Известия» пишут, что спустя несколько дней российские пользователи соцсетей переключились с Гаги на актера Леонардо Ди Каприо — они просят его помочь в сохранении озера Байкал.



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