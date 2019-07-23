Медики поведали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой



Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще остается тяжелым. Об этом рассказали сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

На прошлой неделе стало известно, что артистка во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» внезапно упала со сцены. Ее коллега Екатерина Васильева уточнила, что Чурикова оступилась из-за того, что было достаточно темно. Супруг, режиссер Глеб Панфилов подтвердил травму жены.

Артистке помогли зрители, на сцену и за кулисы ее внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Васильева и Александр Михайлов, остановили, передает телеканал «360». 75-летнюю актрису госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — рассказали в больнице.

Накануне медики сообщали, что температура Чуриковой утром в понедельник составила 36,2 градуса, она уже несколько дней находится в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ru».

Global Look Press / Natalia Shakhanova

Чурикова является одной из самых известных актрис российского театра и кино. Наибольшую популярность ей принесли картины «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериал «Идиот».

В 1984 году она получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Кроме того, Чурикова является обладательницей премий «Ника», «Триумф», «Золотой орел», «Кумир», международной премии имени Станиславского и приза «Хрустальная Турандонт».

В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин распорядился вручить Чуриковой орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.



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