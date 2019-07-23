12 трагических фактов о жизни и смерти Натали Вуд

Мир искусства и шоу-бизнеса полон тайн. Одна из них - смерть Наташи Захарченко: таинственная история и незакрытое полицейское дело. 20 июля ей исполнилось бы 81 год. Итак — американская актриса, трижды номинантка на премию «Оскар», Наташа Захарченко с псевдонимом Натали Вуд.

Одна из самых любимых икон Голливуда, миниатюрная брюнетка-красавица подарила зрителям самые эмоционально насыщенные роли в истории кинематографа в таких фильмах, как «Великолепие в траве» и «Вестсайдская история». Прошло почти 40 лет с момента трагической и безвременной смерти Вуд, но ее звездная сила осталась.



1. У нее никогда не было детства

Начав работать с 5 -ти лет, Натали часто становилась жертвой попыток своей властной матери осуществить ее собственные мечты о славе. Мать сыграла значительную роль в ранней карьере дочери, обучая и управляя ею даже после того, как Вуд наняла агентов.

После огромного успеха Чудо на 34-й улице, ставшей таким же атрибутом рождественского кино, как «Ирония судьбы» в СССР и России, Натали работала почти безостановочно, к совершеннолетию в ее портфолио уже было 20 фильмов. В Чуде она снялась в 9лет.



2. Подростковые проблемы

Практически ребенок в 1950-х годах, Вуд был уязвима в сексуальном плане. Для пожилых мужчин в этой отрасли она была лакомым кусочком.

В книге «Наташа: Биография Натали Вуд» автор Сюзанна Финстад пишет, что Вуд была изнасилована «выдающимся женатым актером-продюсером», но ее предупредили, чтобы она никогда не упоминала имя своего нападающего. В 15 лет у нее началась романтическая связь с Фрэнком Синатрой.

Когда режиссер Николас Рэй искал актрису главную роль в своем фильме «Бунтарь без причины», Натали попала в автомобильную аварию со своим парнем, актером Деннисом Хоппером, и Рэй навестил ее в больнице.

Она сказала, что доктор назвал ее «проклятым несовершеннолетним правонарушителем». «Ты слышал, как он меня называл, Ник? Он назвал меня проклятым несовершеннолетним преступником! Теперь я получу роль?»



3. Боязнь Воды

Гадалка, с которой ее мать познакомилась в Китае до ее рождения, предсказала, что Вуд утонет. С тех пор как ее мать рассказала это ей, Вуд всегда страдала от боязни воды.

Однажды случилась дикая история. В 10 лет она снималась в сцене фильма «Зеленое обещание», и по сценарию надо было пересечь мост. Мост установил так, что, как только она достигнет другой стороны, он рухнет в бушующую реку внизу.

Вот она и пережила свой худший страх - мост рухнул слишком рано, и она упала в воду.

Вместо того чтобы помочь ребенку, режиссер Уильям Д. Рассел сказал команде: «Держите камеры включенными», и они снимали, как Вуд боролась за жизнь со сломанным запястьем.

Позже в 14 лет, во время съемок «Звезда с Бетт Дэвис» в 1952 году по ходу дела изменили сценарий, и ей было приказано прыгнуть в лодку. Вуд впала в истерику, но было сказано: либо прыгнуть, либо потерять роль.



4. Она всегда носила браслеты, чтобы скрыть изувеченные старыми переломами запястья



5. Она ненавидела свое сценическое имя

Натали родилась Наталией Николаевной Захаренко 20 июля 1938 года, но, как это часто бывало, в Голливуде ради звучности ей сменили имя.

Однажды она сказала: «Я не возражала против Натали, но я ненавижу «Вуд». Это плохое имя. Во всех смыслах».



6. Она гордилась своей внешностью

При росте 1,57 м Натали часто носила высокие каблуки, чтобы казаться выше. Она также делала тяжелый макияж и носила платья с низким вырезом.

Кто-то однажды предложил Натали смягчить слишком вызывающий внешний вид, на что она ответила: «Я Натали Вуд, и вот как я выгляжу, когда выхожу на улицу».



7. Обреченные браки

Вуд трижды была замужем, но за… двумя мужчинами. Её первый муж Роберт Вагнер позже стал её же третьим супругом. Вуд встретила 18-летнего Вагнера на съёмочной площадке, когда ей было десять и, как она сама признавалась, влюбилась сразу и бесповоротно.

Свадьбу они сыграли спустя 9 лет - их громкий брак фигурировал на обложках многих журналов. Брак продлилось всего пять лет, и распался за один уик-энд.

По словам ее сестры, Ланы Вуд, у Вагнера был роман с мужчиной. Она утверждала: «Натали поймала его с кем-то. И этот кто-то был мужик». А еще спустя четыре с небольшим года, Натали подала на развод, замученная ревностью мужа. Позже Вуд недолго побывала замужем за британским агентом Ричардом Грегсоном, а после развода повторно стала женой Вагнера.

С Вагнером все в ее жизни было непросто и трагично.



8. Уоррен Битти серьезно разбил ей сердце

После того, как Натали и Роберт Вагнер разошлись, она вышла замуж за Уоррена. Однако, когда Уоррен решил покончить с этим, он был жесток и резок.

Журнала People утверждал, что она была настолько расстроена его уходом, что даже пыталась покончить с собой.

9. Она скончалась как раз перед своим большим возвращением

Натали сделала перерыв в актерском мастерстве, чтобы сосредоточиться на материнстве, но в 1981 году вернулась в студию.



10. Таинственная смерть звезды

29 ноября 1981 года тело Натали Вуд было обнаружено примерно в миле от побережья американской Санта-Каталины. Ночь перед гибелью знаменитость провела на яхте в компании своего супруга, а также актёра Кристофера Уокена и капитана яхты Денниса Дэверна.

Полиции так и не удалось точно выяснить, как Вуд оказалась в воде – причем так, что на яхте этого никто сразу не заметил. Не найдя подтверждений другим версиям, следствие остановилось на несчастном случае, который мог быть спровоцирован ссорой с мужем.

По одной из версий, во время ужина на палубе яхты Уокен (напарник Вуд по фильму «Мозговой штурм») заявил, что Натали надо чаще сниматься. Ревнивец Вагнер тут же вспыхнул – мол, это ему решать, надо его жене чаще сниматься или нет.

В общем, мужчины начали ссориться, а Натали не стала досматривать это «шоу» и ушла, как она сказала, в свою каюту.

На самом же деле она решила вернуться домой и попыталась сесть в привязанную к яхте лодку, чтобы доплыть до берега. Но, будучи навеселе, не удержала равновесия, выпала за борт и утонула – поскольку плавать не умела. Возможно, она звала на помощь – но мужчины в пылу ссоры ее не услышали.

В общем, даже когда на руке актрисы обнаружили синяки, а на щеке царапину, эксперты не смогли установить, как она получила эти травмы – возможно, при падении с лодки.

11. Капитан говорит

Правда, в 2009-м, спустя почти четыре десятилетия, расследование неожиданно получило второе дыхание. Капитан яхты Дэверн опубликовал книгу мемуаров, в которой изложил свою версию происходившего в тот роковой вечер на борту его «посудины».

Из книги выходило, что ссора между Вагнером и Уокеном действительно была, но после того, как Вагнер разбил бутылку, Уокен ушёл спать в каюту, а дальше ругаться принялись уже Вагнер и Вуд. Соответственно, именно супруг был последним, кто видел её живой.

12. Роберт Вагнер становится «человеком интереса»

Тем не менее, близкие Натали Вуд остались при своей точке зрения – актрису, или убил, или косвенно причастен к этому ее муж. Тем более, что не прошло и пары месяцев с момента гибели супруги, а Вагнер перестал изображать из себя безутешного вдовца и женился на другой актрисе.

Возможно, в чем-то подозревало его и следствие – но до официальных обвинений дело так и не дошло.



В 2011 г правоохранители объявили, что дело по факту смерти Натали Вуд, когда-то приостановленное, возобновлено.

И вот, спустя еще семь лет, в феврале 2018 года следствие объявило, что Роберт Вагнер является «лицом, представляющим интерес». Этот чисто американский термин означает, что данная персона пока не имеет официального статуса в расследовании, однако может быть носителем важной информации.

Обычно такой формулировкой следователи пользуются в отношении тех, кто находится на подозрении, но против кого пока нет достаточно улик.

Так что, похоже, загадочная смерть самой успешной русской звезды Голливуда имеет шанс перестать быть тайной.



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