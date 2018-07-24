Николай Басков поведал насколько изменилась Алла Пугачева



Артист не может сдержать восхищения примадонной. Недавно Николай Басков встретил Аллу Борисовну во время отпуска на Сардинии. Певец заметил, что после того, как звезда перестала регулярно выступать, она стала счастливой и умиротворенной.

Алла Пугачева – редкий гость на светских мероприятих. Примадонна предпочитает посвящать все свое время воспитанию детей, Лизе и Гарри. На лето семья певицы уезжает отдыхать за границу. Супруг артистки Максим Галкин присоединяется к ним, когда у него появляется перерыв между съемками в проектах Первого канала. Так, недавно Пугачева отдыхала на Сардинии. Николай Басков случайно оказался на этом же итальянском острове. Он был рад встретить Примадонну во время прогулки. По его словам, она сильно изменилась после того, как перестала активно выступать на сцене.

«Она спросила меня: «Что там в шоубизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — рассказал Басков.

Сам Басков не думает пока уходить со сцены. Он много гастролирует, а также принимает участие в закрытых мероприятиях. Певец так и не решился пожертвовать карьерой ради семьи. Его свадьба с Викторией Лопыревой постоянно откладывается. Изначально пара планировала устроить торжество осенью минувшего года, но невеста была слишком занята подготовкой к Чемпионату мира, на котором она была послом.

«У нас непростые, сложные отношения. К чему они приведут, не знаю. Может быть — к свадьбе, может быть — к дружеским отношениям. Мы люди эмоциональные, увлекающиеся. Но я благодарен Виктории. Она очень многое изменила в моей жизни: и отношение, и восприятие. Я стал более спортивно смотреть на свою жизнь. Счастлив, что одна из красивейших девушек является частью меня. Но пока о свадьбе речи не идет», — признался артист.

В последнее время Басков обратился к Богу. Он записывает альбом религиозных песен «Верую». В него вошли семнадцать композиций на духовную тематику. Сам артист пришел к религии, когда случайно оказался на операционном столе. «Когда нам плохо, мы все обращаемся к Богу, хотим сделать так, чтобы нас любили«, — подчеркнул певец.

Басков не стал отрицать, что, как и многих других людей, временами его посещали мысли о том, чтобы навредить кому-то или иначе согрешить. «Были моменты, когда меня так предавали, что в голове рисовались сцены: «Вот бы убить его!» — поделился певец в интервью с «Собеседником».



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