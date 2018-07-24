Верка Сердючка дала комментарии по поводу своего ухода со сцены

24.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Верка Сердючка дала комментарии по поводу своего ухода со сцены
Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сообщил, почему прекращает сценическую деятельность.

По словам Данилко, главной причиной такого шага стала невозможность нормально работать. Зрители смотрят на действия артиста оценивающе и не включается в игру. В качестве примера Данилко рассказал о выступлении в Юрмале, где люди воспринимали его, как бандеровца и не веселились шуткам его коллектива.

«Просто очень тяжело становится работать. Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: это бандеровцы? А чего они в национальных костюмах?», — пожаловался Данилко журналистам издания «Дни.ру».

Он рассказал, что коллектив будет выступать только «локально», не появляясь на массовых мероприятиях.

Напомним, что об уходе со сцены артист заявил 12 июля. Он пообещал устроить прощальный тур по украинским городам.

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