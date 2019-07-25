Цымбалюк-Романовская отрицает слухи о размолвке с Шаляпиным



Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская успокоила поклонников и развеяла слухи о размолвке с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, в отношениях пары по-прежнему все стабильно.

Сейчас пианистка находится на отдыхе в Сочи.

Подписчики Цымбалюк-Романовской заметили, что на всех снимках, опубликованных пианисткой в Instagram, она без своего возлюбленного. Артистка поспешила успокоить поклонников и сообщила, что Шаляпин уже уехал в Москву, где приступил к работе.

«У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем», — сказала Цымбалюк-Романовская в комментарии «Пятому каналу».



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