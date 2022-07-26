Директоров школ могут заставить подавать декларацию о расходах

Russf Июл 26, 2022 Интересное

Представители Министерства труда России выступили с предложением о внесении изменений в процедуру контроля за финансовой деятельностью руководителей государственных учреждений. В настоящее время, согласно законодательству, директора школ и главные врачи больниц обязаны декларировать свои доходы.

Минтруд предложил также обязать их уведомлять государство о своих расходах. Речь идет об оформлении кредитов на приобретение транспорта и недвижимости. Причем декларировать нужно будет только те расходы, которые по объему превышают совокупный доход семьи должностного лица за 3 года.

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