20 голливудских актрис 1930-х годов, которые поражают своей красотой и сегодня

В 30-ые годы прошлого столетия Голливуд был для миллионов людей реальной фабрикой грез. Ведь в тяжелый период Великой депрессии кино было единственным развлечением, которое себе могли позволить многие. Зрители занимали свои места в красивых и просторных кинозалах и с первого кадра киноленты погружались в чудесный мир, забывая о своих проблемах.

Звезды Голливуда моментально становились образцом для подражания. Женщины стремились сделать прическу или пошить платье, как у любимой актрисы. А мужчины покупали эффектные открытки, на которых были изображены популярные кинодивы. Конечно, за идеальными образами с экранов стоит целая съемочная команда. Но без таланта и личного обаяния пленить сердца миллионов невозможно.

Предлагаем вам 20 фотографий великолепных артисток тех лет.

Джудит Баррет (1909-2000)

Звезда экрана, снимавшаяся в главных женских ролях с конца 20-х и до начала 40-х годов. Еще один творческий псевдоним Джудит – Нэнси Довер (Nancy Dover).

Присцилла Лэйн (1915-1995)

Младшая из сестёр Лейн, популярных в 1930-е годы американских киноактрис, Присцилла сделала хорошую карьеру в кино. Но в 1042-м вышла замуж, после чего актёрской карьере Лейн пришел конец.

Элис Уайт (1904-1983)

Дебют этой актрисы с французскими и итальянскими корнями состоялся в 1927-м году. В последующие два десятка лет актриса снялась в нескольких десятках картин, но постепенно ее карьера сошла на нет, и она вернулась к работе секретарем.

Айда Лупино (1918-1995)

Британская и американская актриса. Айда стала одной из первых женщин-режиссеров в истории кино.

Фрэнсис Дрейк (1912-2000)

Начав карьеру танцовщицей, Фрэнсис быстро перебралась в кино, где продолжала успешно сниматься в период с 1933—1942. В феврале 1939 года Дрейк вышла замуж за лейтенанта Сесила Джона Артура Ховарда, и вскоре удалилась с экрана.

Эдна Каллахэн (1912-2007)

Популярная голливудская киноактриса 1930-х годов.

Тельма Тодд (1906-1935)

Победительница конкурсов красоты, Тельма попала в большое кино. Играла в основном второстепенные роли, появившись при этом более чем в сотне фильмов. Телма успешно перешла из немого в звуковое кино, достигнув большой популярности в начале 1930-х с серией комедийных фильмов.

Утром 16 декабря 1935 года тело Телмы Тодд было найдено в её собственной машине. Смерть была вызвана из-за отравления угарным газом. Ходили слухи, что актриса была убита нью-йоркским гангстером Лаки Лучано из-за того, что отказалась с ним встречаться. Так же на слуху была история, что её бывший муж Пэт ДиСикко причастен к её смерти.

Виктория Уинтон (1912-1980)

Киноактриса, получившая широкую известность в период 1932–1940 годов.

Гэйл Патрик (1911-1980)

Во время учебы в университете приняла участие в общенациональном отборе на студии «Paramount Pictures», что в итоге и привела её в кино. Её дебют состоялся в 1933 году, а настоящего успеха она добилась к концу десятилетия, благодаря ролям роковых женщин, интриганток и злодеек в оппозиции главных героинь.

В 1948 году, после третьего замужества, Патрик оставила съёмки в кино. В 1957 году, вместе с мужем Корнуэллом Джексоном стала продюсером популярного сериала «Перри Мэйсон», выходившего на экраны по 1966 год.

Элис Фэй (1915-1998)

Актриса и певица, Элис Фей дебютировала на Бродвее в 1931-м году, а через три года попала в кино, когда ее мюзикл был экранизирован. Затем последовали новые успешные роли в кино, где Фэй выступала не только как актриса, но и как певица. Её карьера продолжала успешно развиваться до 1944 года, когда после конфликта с руководством, она ушла со студии «Fox». После 1945 года Фэй не снималась в кино в течение 17 лет, появившись только на экране в 1962 году в небольшой роли в фильме «Государственная ярмарка».



Рошелль Хадсон (1916-1972)

Известная американская актриса, которая активно снималась в кино с 1930 по 1960-е годы. Пик карьеры пришелся на разгар Великой Депрессии. Трижды была замужем.

Сари Марица (1910-1987)

Британская актриса, снимавшаяся в популярных фильмах в начале 30-х. Пыталась сделать карьеру в Голливуде, не публика ее не приняла достаточно тепло. Карьера артистки закончилась после ее замужества в 1934-м году.

Фэй Рэй (1907-2004)

Начала сниматься в кино в 1919-м году. Пик её карьеры ознаменовался исполнением роли Энн Дэрроу в фильме «Кинг-Конг» (1933), которая сделала её одним из культовых персонажей в истории массового кино, «девушкой Конга». Перестала сниматься в кино в 1942 году, выйдя замуж за сценариста Роберта Рискина. После смерти Рискина в 1955 году на некоторое время вернулась в кино, но окончательно рассталась с кинокарьерой в 1958 году.

Карен Морли (1909-2003)

Начала актёрскую карьеру с театра с Пасадине, сразу добившись серьезных успехов, сыграв роли в фильмах «Мата Хари» (1931), «Лицо со шрамом» (1932) и других картинах «MGM». В 1934 году покинула студию, и стала меньше сниматься в главных ролях. Её карьера окончательно рухнула в конце 1940-х, когда из-за своей причастности к Коммунистической партии США угодила в «Чёрный список Голливуда». В дальнейшем Карен Морли вернулась к своей актёрской карьере лишь в середине 1970-х годов, сыграв несколько небольших ролей на телевидении.

Джульетта Комптон (1899-1989)

Начала свою карьеру еще в эпоху немого кино. Танцевала в шоу “Безумства Зегфилда”. Снималась сначала в Британии, а потом в США. Самым знаменитым звуковым фильмом с ее участием стала картина “Эта женщина из семейства Гамильтонов” (1941).

Бесс Эрхардт (1916-1975)

Бесс снималась в мюзиклах и драмах и была известна своим умением кататься на коньках, в том числе и роликовых. Самым известным фильмом с ее участием стало “Ледовое безумство” (1939) о жизни фигуристов.

Амо Ингрэм (1909 – 1983)

Талантливая актриса и танцовщица, Амо снималась в кино с конца 20-х до начала 40-х годов, но в основном ей доставались небольшие роли хористок. Она никогда не была замужем и прожила остаток дней в Санта Монике, Калифорния.

Пэт Ройял

Начавшая свою карьеру в 20-х годах, Патрисия Роял снималась вплоть до конца 30-х.



Мюриэль Энджелус (1909-2004)

Урожденная шотландка Мюриэль Энджелус начала свою сценическую карьеру в Лондоне, где прославилась благодаря своему сильному и красивому голосу. Перебравшись в США актриса продолжила свой путь в кино и снялась в массе картин, самыми значительными из которых стали “Свет погас” (1939), “Великий МакГинти” (1940). Покинула мир кинематографа в конце 40-х после замужества.

Джоан Блонделл (1906-1979)

Во время Великой депрессии Джоан была одной из самых высокооплачиваемых актрис в США. Начиная с 40-х стала сниматься уже не так часто, и в основном во второстепенных ролях. Но при этом была номинирована на премию «Оскар» в 1951 году и продолжала карьеру актрисы вплоть до конца жизни.



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