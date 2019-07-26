Ревва выложил в Интернет детское фото и назвал себя «гадким утенком»



Российский шоумен, комедийный актер и резидент Comedy Club Александр Ревва обнародовал на своей странице в Instagram детское фото и назвал себя «гадким утенком». При этом юморист отметил, что со временем ему удалось стать «белым лебедем».

На выложенном в Сеть снимке, созданном с помощью фотомонтажа, маленький Ревва сидит на коленях у своей «взрослой версии».

«Кто бы мог подумать, что такой худенький, закомплексованный «гадкий утенок» превратится в прекрасного, самоуверенного «белого лебедя», — написал 44-летний артист, сопроводив текст хэштегом #верьвсебя.

Многие подписчики резидента Comedy Club поддержали своего кумира и отметили достижения Реввы.

«Саня)) Как это радостно видеть! Победа красоты, трудолюбия и таланта», — написал актер Павел Деревянко.

«Вы огромный талант!» — отметила sashakozmadivine.

«Красавец мужчина!» — восхитилась nadezhdashekhmanova.

«Александр, вы молодец!!! Я была на вашем концерте в Астане с командой КВН в 2002 году. Вы тогда уже показали себя как простой, открытый <…> На сегодня вы сделали все очень красиво и достойно!!! Не меняйтесь!» — написала afaizulina.

Некоторые фолловеры Александра Реввы решили продемонстрировать свое чувство юмора под фотографией шоумена.

«Не белый лебедь, конечно, но гусь что надо», — пошутила nadd_shepp.

«Скорее черный ворон», — отметил olegjannnnn.

«Хорошо, что не в голубя», — написал пользователь с ником molvik_81.

«Кто бы мог подумать, что этот мальчик превратится в «Бабушку легко поведения», — напомнил step_petrov о комедии, в которой Ревва сыграл главную роль.

Отметим, что в начале июля Александр Ревва выпустил новый клип на песню под названием «Алкоголичка». Видео набрало более четырех миллионов просмотров за сутки.



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