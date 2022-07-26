Ученые доказали влияние коронавируса на когнитивные способности человека

Исследователи из Бразилии изучили изменение когнитивных способностей человека после выздоровления от коронавируса. Примечательно, что в эксперименте принимали участие только те, кто переболел в легкой форме. В результате обнаружилось, что около четверти пациентов приобрели нарушения когнитивной функции.

По мнению ученых, это выражается в утрате способности к рисованию. Также нарушение когнитивной функции может проявиться в навыках вождения и ориентирования на местности. Однако исследователи уверенны, что указанные отклонения можно вылечить.

Rusfact.com