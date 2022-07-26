«Газпром» уменьшит объем поставок газа

Russf Июл 26, 2022 Интересное

В середине июля работа газопровода «Северный поток» приостанавливалась из-за проведения ремонтных работ на турбинах. 21 июля конструкция возобновила свою работу, однако объем прокачки составил 40% от номинального.

Вчера руководство «Газпрома» заявило о том, что с 27 июля объем поставки газа снова снизится. Это связано с остановкой эксплуатации турбины на компрессорной станции «Портовая». Таким образом, объем прокачки составит около 20% от номинальной мощности. Принятое решение послужило толчком для проведения внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

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