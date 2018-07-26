«Завтрак надо заслужить!»: Валентина Рубцова рассказала, как похудела на 20 кг

Актриса Валентина Рубцова привела себя в форму. Ей удалось феноменально похудеть. О секрете своего преображения актриса на днях рассказала поклонникам.

В апреле этого года феноменально похудел Андрей Гайдулян, который исполняет главную роль в ситкоме «СашаТаня». Актер не так давно развелся, но не опустил руки. Он занялся бизнесом, некоторое время жил и работал в Америке, а затем даже похудел на 15 килограммов. От него не отстает и партнерша по сериалу Валентина Рубцова. Она уже давно замужем и воспитывает семилетнюю дочь Софию.40-летняя актриса после родов сильно поправилась и только недавно решила привести себя в форму.

Она сама составила для себя рацион питания, который дал результаты. Рубцовой удалось сбросить 20 килограммов, но поддерживать идеальную фигуру оказалось не легко. По этой причине звезда решила изменить свой образ жизни. На днях она раскрыла свой секрет похудения. «Начинаю день с теплой воды, затем 1,5 часа зарядка (силовые, йога, растяжка). Мой девиз: „Завтрак надо заслужить!“ я не нарушаю НИКОГДА! Ну почти….После зарядки снова вода много воды, и через 20-30 мин долгожданный завтрак!», — поделилась Валентина. Она отметила, что на завтрак предпочитает любую кашу на воде. Не отказывает она себе в сыре, а на десерт ест яблоки или фрукты, которые найдет в холодильнике. Она не употребляет сахар, поэтому ничего другого, кроме фруктов, себе не позволяет.

Также Рубцова рассказала, что на обед ест суп из мяса или овощей, но хлеб заменяет зеленью. Актриса постоянно пьет простую воду, чтобы не возникало чувство голода. Кроме сахара она исключила хлеб, кондитерские изделия и фастфуд. Ужин у нее состоит из мяса или рыбы с овощами. Также иногда актриса балует себя арбузом. «И не есть и не пить за 3 часа до сна», — добавила она. Наталья предупредила, что этот рацион питания ей подходит, поэтому диетологам не стоит ее сразу критиковать.



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