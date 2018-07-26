После расставания с женой Сергей Шнуров закрутил роман с ее подругой

Не так давно стало известно о разводе Сергея Шнурова и его жены Матильды. Судя по всему, артист уже закрутил новый роман с близкой подругой своей уже бывшей жены.

Сергей и Матильда Шнуровы были счастливы в браке восемь лет, но чуть больше месяца назад пара объявила о разводе. Это стало большой неожиданностью не только для поклонников, но и для друзей супругов, которые и не догадывались о том, что у пары есть проблемы в отношениях.

Экстравагантный певец Сергей Шнуров не так давно объявил о разводе со своей супругой Матильдой. И хотя с момента их расставания прошло не так много времени, артист уже готов начать общаться с другими женщинами.

Инициатором развода явно стал сам Сергей. Некоторое время назад в СМИ ходили слухи о том, что именно Матильда стала виновницей развода. Якобы женщина стала чаще выпивать и начала изменять мужу. После того, как певец узнал о неверности супруги, он сразу же принял решение о разводе. Матильда же серьезно переживала из-за разлада с мужем.

Тем временем Шнуров не стал долго горевать в одиночестве. Недавно он дал понять поклонникам, что уже готов к новым отношениям, а буквально неделю назад отправился на отдых в Италию в компании своей давней знакомой Ники Белоцерковской, которая является близкой подругой Матильды.

Теперь же стало известно, что Сергея и Нику связывают романтические отношения. По словам знакомых, приближенных к паре, их сблизили неудачные браки. При этом пара то и дело выкладывает совместные снимки.

«Наверное, их сблизило то, что оба пережили крах брака. Они знают друг друга как облупленные, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения… Однако не стоит делать вывод, что в конце 2017 года Ника подала на развод именно ради Сергея Шнурова, якобы уже тогда между ними что-то начиналось. Ведь ее расставание с супругом произошло значительно раньше: бывший муж, олигарх Борис Белоцерковский, давно живет с топ-моделью и журналисткой Полиной Аскери», — рассказали «СтарХиту» в окружении знаменитостей.



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