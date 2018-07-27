Максим Галкин посмеялся над Земфирой. Видео

27.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Максим Галкин посмеялся над Земфирой. ВидеоЮморист напомнил исполнительнице репертуар, с которого она начинала свой путь.

Максим Галкин опубликовал очередной выпуск своих юмористических видео, в котором изображает ведущего новостей. Он прикинулся телеведущим и делал вид, что читал новости.

Юморист напомнил зрителям о нашумевшем конфликте исполнительницы Земфиры с молодежными исполнительницами Монеточкой и Гречкой. «Певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней «А у тебя СПИД, а значит, мы умрем», высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней со словами «Мама, прости, я так хочу бухать, если вдруг приспичит, то я пойду блевать», — едко отметил Галкин.

Поклонники поняли тонкую иронию Галкина и восхитились его талантом высмеивать пороки других таким образом, чтобы было не обидно.

Новости шоу-бизнеса на моём новом домашнем телеканале «Культура - мать всех». 🎤🎼🎻🤯 Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшних властителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел на принципиально новую никем не проторенную дорогу музыкальных поисков? #гречка #монеточка #пшёнка #таблеточка #ибица

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июл 2018 в 7:51 PDT

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