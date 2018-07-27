Пользователи поздравляют жену Малахова со второй беременностью

27.07.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пользователи поздравляют жену Малахова со второй беременностьюНаталья Шкулева разместила фотографию, на которой внимательные подписчики увидели округлившийся живот.

В ноябре прошлого года 37-летняя Наталья Шкулева родила сына. Малыш появился на свет в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Счастливые родители поделились радостной новостью в своих микроблогах. Имя мальчику выбирали всей страной в программе телеведущего.

Поклонники звездной пары интересовались, когда же супруги решаться на появление второго ребенка — ведь они могут себе это позволить. Малахов в этом году перешел с Первого канала к конкурентам — на Россию и сумел поднять рейтинги шоу. На все вопросы супруги отмалчивались. А сегодняшний снимок, которым поделилась Наталья в своем микроблоге, всколыхнул новую волну слухов о том, что пара готовится стать родителями во второй раз. Внимательные подписчицы заметили округлившийся живот Шкулевой. Однако вполне возможно, что Наталью подвело сложноскроеное платье, которое добавило ей объемов.

Муж рассказал последнюю новость... Не могу поверить...

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) 24 Июл 2018 в 10:45 PDT

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