Рудковская похвалилась поступлением сыновей в МГИМО

27.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рудковская похвалилась поступлением сыновей в МГИМО
Музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась поступлением сыновей в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Радостную новость она опубликовала на своей странице в Instagram.

Старшие сыновья 44-летней Рудковской — Андрей и Николай — стали студентами престижного московского вуза. На какой именно факультет поступили дети продюсера, не уточняется.

«Сегодня у нас очень счастливый день! Вчера еще выпускники школы, а сегодня уже студенты МГИМО», — написала она.

Друзья бизнесвумен поздравили ее с этим событием, оставив под публикацией знаменитости комментарии. Теплые слова Рудковская получила от футболиста Александра Кержакова, победительницы конкурса Мисс Россия 2007 Ксении Сухиновой, а также от своих поклонников.

В начале 2000-х Рудковская стала женой бизнесмена Виктора Батурина. В этом браке она родила первенца — Николая. Кроме того, она воспитывала пасынка Андрея, которого предпринимателю подарила его бывшая жена Юлия Салтовец. С Батуриным Рудковская рассталась в 2008 году.

Спустя некоторое время у Рудковской завязались отношения с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. В сентябре 2009 года пара обменялась кольцами, тем самым официально оформила отношения. Спустя четыре года у спортсмена и продюсера родился сын.

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