Меньшова рассказала, почему пропала с телевидения на пике популярности



Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова завоевала внимание телезрителей благодаря шоу «Я сама». Однако после закрытия шоу артистка надолго пропала с телеэкранов. Меньшова объяснила, почему ушла с телевидения на пике популярности.

Шоу «Я сама» стало хитом 90-х годов. Впервые на экранах обсуждались личные отношения, кроме того, центральной фигурой шоу всегда была женщина. Ведущая телешоу Меньшова завоевала сердца телезрительниц на долгие годы. Как призналась сама актриса, популярность шоу временно заслонила ее карьеру в театре и кино.

«Однако я благодарна тому периоду, потому что именно он, как в поговорке «клин клином», вышиб ранее сопутствующую мне приставку «дочка Меньшова и Алентовой», и в нашей семье благополучно стали существовать три отдельные личности, каждая на своей орбите», — приводит слова Меньшовой StarHit.

Шоу просуществовало долгие пять лет, после закрытия программы Меньшова заняла руководящий пост за кадром. Однако после и вовсе оставила телевидение ради театра и кино.

«Я не ушла. Сначала закрылся ТВ-6, на котором я проработала семь лет. Затем мы год выходили в эфире НТВ, потом наш контракт не продлили, и на протяжении 10 лет телевидение обо мне не вспоминало», — добавила артистка.

По словам Меньшовой, ей поступали предложения вести игровые проекты, но они не заинтересовали ее. После ухода с телевидения Меньшова стала строить успешную карьеру как актриса. Она сыграла в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

«Свою кинокарьеру я оцениваю как средне-успешную. Может быть, как раз в силу того, что и сама я не выстраивала ее как генеральную линию своей карьеры», — объяснила Меньшова.

Сейчас Меньшова снова вернулась на телевидение, в числе ее успешных работ шоу «Наедине со всеми» и «Наши люди». Кроме того, телеведущая готовится представить программу «Камера. Мотор. Страна».



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