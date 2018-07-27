Влад Топалов позвал Регину Тодоренко замуж

Влюбленные стали женихом и невестой. Певец сделал предложение любимой девушке во Франции. Телеведущая поделилась счастливым событием в своем микроблоге.

Регина Тодоренко и Влад Топалов долго старались не афишировать свои отношения, оставляя самое сокровенное лишь для двоих. Однако день рождения телеведущей они все-таки отметили вместе в Лондоне, чем поделились с поклонниками. С тех пор счастливым лицам влюбленных мог позавидовать любой гость столичных мероприятий, на котором они неизменно появлялись под руку.

А на днях пара отправилась на Корсику, где 32-летний певец и сделал заветное предложение своей возлюбленной. Так, Регина поделилась фотографией, на которой демонстрирует шикарное обручальное кольцо на безымянном пальце.

«Согласна», — лаконично подписала снимок телеведущая.

Влюбленных тут же поспешили поздравить их звездные друзья. В комментариях к трогательной записи нежные слова паре выразили Виктория Дайнеко, Надежда Дорофеева, Айза Долматова и многие другие.

Кстати, до сих пор неизвестно, когда начался роман звезд. В середине мая на экраны вышел очередной выпуск программы «Орел и Решка», который Регина и Влад провели вместе. Тогда между ними буквально летали искры, а фанаты стали всерьез обсуждать тайные отношения артистов. И лишь с недавних пор влюбленные перестали скрывать свои чувства, вместе путешествуя и посещая светские мероприятия.

Ранее Тодоренко признавалась поклонникам, что она наконец встретила того самого человека, рядом с которым хотела бы провести всю жизнь.

«Мой друг Влад сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?» — делилась счастьем Тодоренко.

Теперь поклонники гадают о том, когда и где пройдет свадьба их кумиров. Некоторые предположили, что влюбленные обязательно организуют торжество за рубежом, ведь они оба просто обожают путешествовать.

Настоящий подъем Топалов и Тодоренко сейчас переживают не только в личной жизни, но и в карьере. Певец часто выступает на крупных площадках, а его избранница ведет собственное шоу на телевидении. Остается только надеяться, что за всеми этими творческими проектами влюбленные смогут найти время для организации свадьбы мечты.

К слову, что для 28-летней телезвезды это будет первый брак, а вот музыкант уже был женат. В 2015 году он сочетался браком с давней подругой Ксенией Данилиной, но через два года пара оформила развод.



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