Бил и принуждал к интиму. Брошенная супруга Ромы Жукова рассказала о выкидыше

В семье популярного в 90-ые годы исполнителя разлад произошел после смерти дочери.

В начале июня стало известно, что исполнитель Рома Жуков, которого многие знают по песне "Я люблю вас, девочки", решил уйти от супруги Елены. У пары было шестеро детей. Разлад, по его словам, произошёл после смерти их пятилетней дочери Елизаветы-Виктории. Девочка скончалась в 2012 году на детской площадке под качелями. После этого отношения становились только хуже. В ответ на заявления мужа о разрыве Елена дала интервью, где рассказала, что он бил детей, а у неё в 2008 году случился выкидыш.

— Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин, — заявила она в интервью КП.

По словам Елены, супруг говорил, что ему "не нужна жена-калека". Также она заявила, что муж заставлял заниматься сексом, когда супруга была на 10-й неделе беременности. Она отметила, что после этого началось кровотечение и произошёл выкидыш.

— Две недели провела в клинике. Рома всё время звонил: "Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!" — рассказала женщина.

На вопрос, почему не ушла от супруга раньше, Елена ответила: любила и надеялась, что он изменится. При этом, по её словам, у мужа была депрессия из-за угасающей популярности, он пил.

— Он, как выпьет, начинает детей бить, а потом ничего не помнит, когда трезвеет. Да и заказчики мероприятий постоянно жаловались: он срывал выступления или мог затеять драку, — рассказала она.

Елена уверена, что муж ушёл из семьи под влиянием друзей. Сейчас он якобы живёт в Сочи с бывшей подругой женщины. Домой присылает раз в два дня то по две, то по пять тысяч рублей. Помощь Елене и детям оказывают друзья. Сама же женщина отнесла в ломбард последние ювелирные украшения.



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