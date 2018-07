10 известных музыкальных групп и история их названия

Собрать классный творческий коллектив очень сложно, но не менее сожно придумать ему достойное и подходящее название. Как оказалось, почти у каждой группы есть своя история, порой забавная и смешная.

Мы откопали несколько любопытных фактов о том, как музыканты придумывали имя своему детищу.

1. Nirvana

Как только группа ни называлась в первые месяцы своего существования: «Skid Row», «Pen Cap Chew», «Bliss», «Windowpane», «Ed Ted Fred» и множество других вариантов. В 1988 году участники коллектива наконец сошлись в новом и лаконичном названии «Nirvana». Почему для рок-коллектива выбрали именно такое возвышенное название?

Как рассказал Курт Кобейн в одном из своих интервью, он «думал о названии, которое было бы красивым, приятным на слух, вместо грубых и грязных названий панк-рок-групп». Что ж, Курту удалось придумать по-настоящему запоминающееся и оригинальное название. Вскоре Nirvana стала по-настоящему культовой группой и за короткое время своего существования успела оставить огромный след в музыке, но это уже совсем другая история.



2. The Beatles

Группа, которую еще школьниками сколотили Джон Леннон и Пол Маккартни, называлась «The Quarrymen» — в честь школы Джона. Потом группа то и дело меняла названия: «Johnny and the Moondogs», «Rainbows», «Silver Beatles», «Beatals», «Silver Beats» и другие.

И лишь в 1960 году появилось название «The Beatles»: до сих пор неизвестно, кто придумал это слово. Как того и хотел Джон Леннон, название получилось с двойным смыслом: если произносить его вслух, то оно будет похоже на слово «жуки» (beetles по-английски), а при написании сразу же привлекает внимание корень «beat» («бит» в переводе с английского).

3. Backstreet Boys

Культовая американская поп-группа 90-х сложилась в 1993 году в городе Орландо: в то время участники коллектива только-только закончили старшие классы школы. Название дословно переводится как «парни с задворок», а вдохновлено оно было местным рынком, где вечером часто собиралась молодежь.

Кстати, группа до сих пор выступает, а сейчас ребята записывают новый альбом.

4. Thirty Seconds to Mars

Как говорят братья Лето, название группы они нашли в статье гарвардского ученого, который заявил, что человечество в буквальном смысле скоро окажется в каких-то 30 секундах от Марса. Правда, ученый слегка перегнул палку: даже если двигаться со скоростью света, преодолеть расстояние от Земли до Марса удастся минимум за 3 минуты.

Сам Джаред Лето рассказал, что для него название группы не имеет ничего общего с космосом. «Главное — это хорошее представление о нашем звуке. Это лирическая фраза, наводящая на размышления, кинематографичная и наполненная непосредственностью». Вот такая история!

5. Linkin Park

Группу под названием «SuperXero» в 1996 году создали одноклассники Майк и Брэд. Чуть позже коллектив сократил свое название до «Xero». Дела шли не слишком хорошо, крупные лейблы отказывали группе. Но когда к ним присоединился талантливый вокалист Честер Беннингтон, то появилась идея о смешении разных стилей вокала и, как результат, новое название — «Hybrid Theory» («гибридная теория» в переводе с английского).

Правда, другая группа под названием «Hybrid» обвинила ребят в плагиате, и им снова пришлось искать новое название. Идея пришла в голову Честеру: он предложил назвать группу «Lincoln Park» (Парк Линкольна) — так назывался парк, через который он ходил на студию каждый день. Но домен lincolnpark.com уже был занят, а фамилия Lincoln произносится примерно как Linkin — так группа и получила свое окончательное название.

6. The Rolling Stones

Буквальный перевод названия этой группы звучит как «катящиеся камни», но на английском сленге это словосочетание означает «вольные странники» или «бродяги». Название было взято в одной из песен Мадди Уотерса, популярного исполнителя 50-х. Никогда не слышали о таком? Еще бы, ведь The Rolling Stones была образована аж в 1962 году и выступает по сей день! Сейчас группа записывает свой новый альбом.

7. Limp Bizkit

Группа, чье название переводится как «размякшее печенье», получила его весьма любопытным образом. Дело было так: ребята размышляли над названием коллектива, перебирая десятки вариантов. Но ни один из них не подходил. Время шло, решения не было, все устали. И тут участник группы Сэм Риверс не выдержал и воскликнул «Мой мозг словно размякшее печенье!» («My brain is like a limp biscuit!»)

Лидеру коллектива Фреду Дерсту почему-то очень понравилось это словосочетание. Он поменял написание слова «biscuit» на «bizkit» и таким образом дал группе новое имя. Дерст говорил, что также хотел дать группе немного отталкивающее название, чтобы сразу «оттолкнуть подальше тех, кто не хочет нас слушать».



8. U2

Группа образовалась, когда 14-летний Ларри Маллен вывесил на школьной доске объявлений следующий текст «Барабанщик ищет музыкантов для создания группы». Любопытно, что с момента своего образования состав группы не менялся.

Поначалу коллектив назывался «The Larry Mullen Band», «Feedback», «The Hype», но в 1977-м закрепилось окончательно название U2. Происхождение до сих пор неизвестно: по одной из версий, ребята вдохновились названием самолета-разведчика Lockheed U-2. В одном из своих интервью лидер группы Боно признался, что название ему никогда не нравилось и, что еще интереснее, он никогда не думал о том, что в названии подразумевается «ты тоже» (you too в переводе с английского часто сокращается как u2).

9. ABBA

Самый успешный музыкальный коллектив из Швеции, чьи песни наверняка слышал хоть раз каждый, получил лаконичное и запоминающееся название благодаря участникам коллектива. ABBA — это первые буквы имен исполнителей: Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид.

Кстати, в 2018 году стало известно, что группа воссоединяется для записи новых песен, а также планируется «виртуальный тур», где вместо участников будут выступать их голограммы. Мы будем ждать с любопытством и нетерпением, а вы?

10. ’N Sync

Бойз-бенд, в котором когда-то начинал свои первые серьезные шаги в музыке Джастин Тимберлейк, был еще одним суперуспешным коллективом 90-х. И если подобных им коллективов на сцене было достаточно (хоть и не столь успешных), название ребята себе придумали уникальное. Возможно, они вдохновились примером группы ABBA: ’N Sync — это сочетание последних букв имен участников — Джастин, Крис, Джоуи, Ланстен и JC (Justin, Chris, Joey, Lansten, JC).

Возможно, и вы знаете секреты названий музыкальных групп? Поделитесь с читателями в комментариях.



