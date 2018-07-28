Ольга Бузова ушла со съёмок «Дома-2» из-за конфликта с ухажёром



Телеведущая Ольга Бузова ушла с лобного места в разгар съёмок шоу "Дом-2" из-за конфликта с Романом Гриценко — участником скандальной телестройки, который уже полгода пытается завоевать ее сердце. Перед этим певица отчитала поклонника за неспособность вести диалог.

— Я дала тебе сейчас возможность что-то мне сказать. И, если ты считаешь, что это единственно главное и важное, я тебя услышала. И я больше разговаривать с тобой не собираюсь, — приводит слова Бузовой издание "Дни.ру".

Отметим, с недавних пор молодой ухажёр перестал предпринимать серьёзные попытки расположить к себе знаменитую телеведущую. Гриценко позволяет себе флиртовать с участницами шоу, а некоторое время назад даже пытался строить отношения с Ириной Пинчук. То ли из ревности, то ли из женского самолюбия, но Бузова постоянно подогревает странные отношения со своим поклонником. Ранее певица назвала его поведение достойным и трепетным.

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