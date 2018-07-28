Актриса из «Тайн следствия» победила рак

Год назад актриса узнала, что вновь больна раком. Кристина Кузьмина скрывала от поклонников и журналистов страшный недуг. Звезде кино пришлось перенести несколько серьезных операций, а также пройти курсы химиотерапии, чтобы победить болезнь.

В марте этого года Кристина Кузьмина откровенно призналась, что борется с онкологией. Многие зрители полюбили актрису после ее ролей в фильмах и сериалах «Улица», «Тайны следствия», «Мы из будущего 2», «Человек у окна». Также артистка успешно играет в театральных постановках и воспитывает дочь Агриппину-Аграфену.

Кристина перенесла несколько серьезных операций за последний год. По ее словам, рецидив болезни – всегда страшнее, ведь раковый пациент уже знает, через что ему необходимо пройти, чтобы выжить.

«Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», — рассказывала Кузьмина.

Актриса отметила: во время лечения ей помогали близкие друзья, родные и дочь, от которой она не стала скрывать болезнь.

Сегодня, по словам Кристины, ее состояние стабилизировалось. Актриса успешно прошла лечение, съездила в Израиль. Как она считает, на святой земле с ней произошло чудо.

«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь», – призналась Кристина.

Несколько месяцев назад Кристина рассказывала, что онкология сделала ее сильнее. Болезнь изменила ее не только внешне, но и внутренне. По признанию актрисы, она перестала бояться новых образов. Например, некоторое время назад она избавилась от роскошных золотых волос ради стильной короткой стрижки.

«Всю жизнь хотела короткую стрижку, но понимала, что мне не хватает смелости и духа отрезать волосы, а тут случилось невероятное. Более того: теперь, когда снимаюсь и мне говорят вернуть мой старый образ, у меня есть такая возможность - благодаря гримерам. Я «облачаюсь» в длинные светлые волосы и думаю: «Боже, неужели я так ходила? Ведь не идет». Мне нравится, что сейчас можно экспериментировать с цветом и длинной. Я пока категорически не намерена возвращаться в свой старый образ!» – отметила Кузьмина.



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