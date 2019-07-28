Панайотова шокировали слухи о совместном ребенке с Успенской



Известный певец Александр Панайотов порадовал поклонников визитом на ежегодный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку, где опроверг слухи о том, что якобы согласился стать отцом ребенка коллеги по цеху Любови Успенской.

Исполнитель в разговоре с журналистами признался, что эта новость его не просто удивила, а шокировала.

«Меня назвали будущим отцом детей Любы Успенской. Написали, что я собираюсь стать донором для зачатия ее детей, мол, меня выбрали», — заявил он KP.Ru.

Панайотов отметил, что коллега по цеху просто опубликовала в социальной сети Instagram поздравление певца с днем рождения, а журналисты тут же приписали ему отцовство.

«Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас», — заключил он.

Напомним, 65-летняя артистка недавно сообщила поклонникам о своем решении вновь стать матерью. Успенская объявила, что ищет донора яйцеклетки для ЭКО и отца будущему ребенку.

Отметим, что на музыкальном фестивале в Баку произошел еще один примечательный случай. На мероприятии встретились звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова и артистка Лолита Милявская. Телеведущая тепло поддержала коллегу по цеху после расставания с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым, о разрыве с которым Милявская объявила в начале июля. Бузова опубликовала видео, на котором держит Лолиту за руки и обнимает, произнося слова поддержки.

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