Муж Никоновой поведал подробности о гибели актрисы



Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл подробности происшествия.

Мужчина рассказал, что они с супругой планировали пройти маршрутом известного американского туриста Александра Супербродяги. Пара знала, что в это время реку перейти невозможно или очень сложно. Но подбросивший их человек сообщил, что дождей давно не было и намеченный маршрут осуществим.

Пара прошла по ведущей к автобусу, в котором жил Супербродяга, тропе Stampede Trail, перешла вброд реку Текланика. По словам Маркелова, погибшая актриса призналась, что устала и в какой-то момент подумала, что может не удержать перетянутую через реку веревку.

Путешественники провели в автобусе две ночи, после чего двинулись в обратный путь.

«До реки дошли быстро, без остановок. Сели на бревно около перехода, чтобы покурить. Шутили, что это может быть наша последняя сигарета. Потом я достал телефон и сделал на него несколько селфи нас с Никой», — цитирует супруга погибшей Kp.ru.

Маркелов перешел реку первым и почувствовал, что очень устал. Во время переправы на 2/5 пути Никонова начала просить о помощи. Муж поспешил к актрисе, но в какой то момент сам сорвался в бурном потоке. Вытащить Никонову из реки он смог лишь через несколько минут. Спасение осложняло то, что на женщине был намокший и тяжелый рюкзак.

«Она была под водой около пяти минут. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения», — рассказал Маркелов.

По словам мужчины, уже на берегу он повторял процедуру искусственного дыхания и массажа сердца «около 20 минут». Но спасти Никонову уже не удалось.

Ранее Газета.ru сообщила, что актриса из Белоруссии, звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова погибла на Аляске.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







