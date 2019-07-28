Разин призывает жителей Крыма не пускать Шнурова на полуостров



Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин возмутился высказыванием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который заявил, что ему не нужен «этот ваш Крымский мост». На своей странице в Instagram Разин призвал крымчан не пускать скандального музыканта на полуостров.

Слова «Шнура» оскорбили продюсера «Ласкового мая», поскольку он является заслуженным артистом Республики Крым.

«После таких слов Сергея Шнурова я не оставлю его в покое и буду с ним судиться до конца», — написал Разин.

Кроме того, продюсер заявил, что лидер «Ленинграда» получает «огромные деньги от русского народа и не платит никаких налогов». По словам Разина, Шнуров хвастается, что за один пост в Instagram ему платят 4 миллиона рублей.

«Раз ты такой ответственный человек, отвечающий за свои слова, то нечего тебе ездить через Крымский мост, летай лучше в Крым на метле», — возмущается Разин.

Также заслуженный артист Республики Крым призвал жителей полуострова не посещать концерты, на которых выступает Сергей Шнуров.

Отметим, что в комментариях Андрея Разина поддержала Дана Борисова. Согласились с мнение продюсера и другие подписчики.

«Андрей Александрович! Прав и еще раз прав! Кто такой этот «Шнур»? <…> Кто его вообще смотрит и слушает? Это верх безвкусицы!» — написали в комментариях.

Напомним, ранее Сергей Шнуров заявил, что все в жизни делает исключительно ради денег.

«Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — сказал музыкант.

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