Агент Галустяна считает «фейком» слухи о разводе комика с женой



Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актера с его женой Викторией. По его словам, речь идет об очевидном фейке.

Слухи о возможном разводе юмориста с его женой появились в Сети, когда Галустяна увидели на борту самолета, следующего в Барнаул, в компании неизвестной женщины. Многие предположили, что актер может изменять своей супругу, в браке с которой он живет уже двенадцать лет.

Более того, очевидцы утверждали, что Галустян очень резко отреагировал на просьбы фанатов сделать совместное фото. Некоторые даже заявили, что на вопросы поклонников о личной жизни юморист ответил, что якобы расстался со своей женой. Отмечается, что эта новость шокировала фанатов актера.

Однако агент Галустяна Алексей Новацкий заявил, что все эти сообщения не соответствуют действительности.

«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — приводит «Пятый канал» слова представителя комика.

Напомним, у супругов растут две дочки, пишет «Газета.ру».

В мае этого года Галустян был внесен в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Создатели сайта констатировали, что российский актер «сознательно нарушал границу Украины». Кроме того, в сообщении «Миротворца» отмечается, что юморист поддерживает президента РФ Владимира Путина. Представители Галустяна не стали комментировать попадание российского комика в базу данных украинского сайта.



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