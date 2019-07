СМИ требуют выгнать Тарантино из Голливуда за ненависть к женщинам

Сразу два крупных западных леволиберальных издания обрушились с критикой на культового американского режиссера Квентина Тарантино и буквально потребовали выгнать его из Голливуда за женоненавистничество.

Британское издание The Guardian и американская газета The New York Post в унисон обвинили режиссера в том, что он культивирует насилие над женщинами в своих фильмах.

Ему припомнили, что в дилогии «Убить Билла» героиню Умы Турман (Беатрикс Киддо) жестоко избивают, а затем хоронят заживо, а у персонажа Ханны Дэрил (Эли Драйвер) вырывают оба глаза. В «Омерзительной восьмерке» 2015 года лидера банды головорезов Дейзи Домергу избивают, приковывают к трупу, а затем вешают, пишет «Царьград».

The Guardian даже поставила в вину Тарантино то, что в «Криминальном чтиве» героине Умы Турман, которая по сюжету умирает от передозировки наркотиков, наносят удар шприцом с адреналином в область грудной клетки, хотя именно это спасает персонажа от смерти.

Американская газета The New York Post в свою очередь напоминает о сотрудничестве Тарантино со скандально известным продюсером Харви Ванштейном, который стал нерукопожатным в Голливуде после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к актрисам.

«Было время для Тарантино, который подарил нам сильных женских персонажей — Беатрикс Киддо Умы Турман, яростную «Джеки Браун» Пэм Гриер. Но он никогда не отказывался от желания фетишизировать N-слово и наслаждаться садистским отношением к женщинам», — пишет издание.

Напомним, что мировая премьера нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась 21 мая. В России лента выйдет на экраны лишь 8 августа. Картина была принята весьма хорошо. На агрегаторе «Метакритик» фильм набрал 85 баллов из 100 у критиков и 7,5 баллов из 10 у зрителей.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...