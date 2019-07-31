Бондарчук позавидовала Лободе из-за выступления Rammstein



Модель Светлана Бондарчук, известная поклонница немецкой группы Rammstein, позавидовала украинской писательнице Светлане Лободе, которая смогла насладиться выступлением коллектива на стадионе «Лужники» в Москве.

«Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило», — написала она в комментарии под фото Лободы, которое певица опубликовала перед концертом Rammstein.

На снимке полуголая артистка сидит на унитазе, обернувшись в полотенце, и смотрит на фото лидера группы Тилля Линдеманна. Как отмечает портал «Утро.ру», Бондарчук стала далеко не единственной, кто оставил свой комментарий под этим фото, однако большинство пользователей высказывали свои гипотезы по поводу возможного романа Линдеманна и Лободы.

Как отмечает «Газета.ру», ранее появлялась даже информация о том, что Лобода якобы родила от Тилля Линдеманна дочку Тильду. Однако артистка эту информацию не подтвердила, правда, и не опровергла.



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