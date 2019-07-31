Певица МакSим прибыла на ток-шоу с обручальным кольцом

31.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Певица МакSим прибыла на ток-шоу с обручальным кольцом
Певица МакSим (Марина Абросимова) в скором времени может выйти замуж. Подобные слухи появились после участия артистки в ток-шоу «Мой герой» Татьяны Устиновой.

Звезда в ходе передачи не распространялась о своей личной жизни, однако внимательные зрители обратили внимание на дорогое кольцо на безымянном пальце, которое вполне может быть обручальным.

Отметим, что певица уже была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым, с которым у нее родилась дочь Александра, однако этот брак в конечном итоге распался.

После этого Абросимова встречалась с бизнесменом Антоном Петровым, которому она родила дочь Марию, а также с актером Денисом Никифоровым. Однако и эти отношения не продлились долго. Кто стал новым избранником и, вероятно, женихом поп-звезды — пока неизвестно.

Напомним, что в апреле МакSим попала в аварию, когда торопилась на съемки клипа «Абонент недоступен». У автомобиля артистки лопнуло колесо, машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы. Женщину экстренно доставили в московскую клинику на частном самолете.

20 мая она была выписана из медицинского учреждения. Пиар-менеджер артистки заверила фанатов, что все переживания и тяжелые времена остались для исполнительницы позади. Спустя неделю Абросимова дала свой первый после ДТП концерт, который состоялся в Ташкенте. Посетители концерта и интернет-пользователи отметили, что певица выглядит совершенно здоровой.

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