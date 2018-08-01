Медики борются за жизнь находящегося в коме Иосифа Кобзона



На протяжении 13 лет певец сражается с онкологией. На днях Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня появилось сообщение о том, что Кобзон впал в кому.

Тринадцать долгих лет Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием. Несмотря на это, он не спешил покидать сцены и прощаться с многочисленными поклонниками. Более того, творчество и музыка помогали Кобзону жить. Недавно певец был срочно госпитализирован. Родные и близкие не комментировали его состояние, что очень тревожило общественность. «Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», — делился человек, пожелавший остаться инкогнито.

Однако сестра певца опровергла информацию об ухудшении здоровья Иосифа Давыдовича.

«С Иосифом Давыдовичем все в порядке. Он сидит рядом с женой и пьет кофе. Я не знаю, кому это надо народ слухами отвлекать. А вы пишите всякие гадости», — рассказала «СтарХиту» сестра певца.

Имея печальный опыт в борьбе с онкологией, Иосич Кобзон призывал коллег и близких быть предельно внимательными к собственному здоровью и как можно чаще проходить обследования с целью профилактики. «Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда», — рассуждал Иосиф Давыдович в передаче «Пусть говорят».

В свое время Лариса Долина говорила про артиста: «У него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил все. Он перехитрил смерть. Через пять дней после тяжелейшей операции он приезжает в Юрмалу, выходит на сцену, в отличие от многих наших «звезд» поет вживую». Иосиф Кобзон — не просто артист с большой буквы, но и человек широкой души.

Его успех — это не только результат таланта, необыкновенной работоспособности, но и мужества. Певец не боялся выступать для военных в разгар боевых действий в «горячих точках», не думал о своей жизни, когда шел на переговоры с захватчиками зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.

Близкие и поклонники Иосифа Давыдовича лелеют надежду на то, что он выкарабкается, даже несмотря на то, что по сообщению «Рен ТВ», знаменитость впала в кому.



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