Мел Би грозят крупные штрафы за обнародование сведений об Эдди Мерфи

Бывшая участница группы Spice Girls готовится к выпуску своей книги «Предельно честна» (Brutally Honest). Однако из-за заключенной юридической сделки с актером, певицу могут ждать неприятности, если она раскроет подробности его сексуальной жизни.

Мел Би (Mel B) готовит к публикации свою автобиографическую книгу «Предельно честна» (Brutally Honest). Однако релиз сего фолианта может грозить экс-солистке Spice Girls большими неприятностями.

Экс-солистка поп-группы Spice Girls впервые рассказала драматичные подробности своего брака, закончившегося в этом году.

Дело в том, что если в ее мемуарах окажется глава об Эдди Мерфи (Eddie Murphy), то певицу ждут огромные штрафы за нарушение подписки о неразглашении информации. Речь идет о сексуальных отношениях со звездой франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз», в результате которых Мелани Браун (Melanie Brown) забеременела и родила дочь Энджел.

Юридическая сделка между 43-летней исполнительницей и 57-летним актером была заключена еще в 2007 году, после того, как Мерфи отказался признавать свое отцовство, и его адвокаты подготовили финансовое соглашение.

Как отмечают источники, юристы издательства, которое готовит мемуары Мел Би к выпуску, сейчас ищут способ, как обойти щекотливые аспекты, но певица в любом случае не сможет обсуждать финансовые вопросы или сексуальную жизнь Мерфи. В случае нарушения пакта о неразглашении сведений Браун ждут серьезные штрафы.

Отметим, что певица является многодетной матерью-одиночкой, которая воспитывает троих дочерей. Говоря о цели своей книги Мел Би отметила, что написала ее для того, чтобы ее девочки и любые другие читательницы знали, как вырваться из порочного круга оскорблений и унижений.

Релиз книги «Предельно честна» (Brutally Honest) намечен на ноябрь 2018 года, пишет Daily Mail.



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