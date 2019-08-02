Поклонники припомнили отдыхающей на яхте Рудковской пожары в Сибири



Российская телеведущая Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко выложили фотографии своего отдыха на Сардинии. На снимках, которые Рудковская выложила в Instagram, она позирует на огромной яхте посреди моря.

Многие пользователи начали хвалить женщину за ее внешний вид, отмечать достоинства Итальянских курортов и желать хорошего отдыха, другие припомнили телеведущей ее недавний пост про пожары в Сибири.

«И дыма нет сибирского! Красота!» — пишет один из подписчиков.

«Почему не хочешь потратить деньги на тушение пожара?» — тут же задается вопросом другой.

«Я думаю, должно быть стыдно за этот псевдопатриотизм», — отмечает третий.

Это не первый раз, когда Рудковская подвергается критике в ее собственном Instagram. Ранее подписчикам не понравилось пышное розовое платье, которое выбрала супруга Плющенко, когда ее пригласили на свадьбу режиссера Резо Гигинеишвили и бизнес-вумен Надежды Оболенцевой. Некоторые пользователи обратили внимание, что подобный наряд ей не идет, а другие и вовсе заявили, что показанное платье несколько дней назад демонстрировала в соцсетях Вера Брежнева.

Гораздо более снисходительно подписчики воспринимают посты, посвященные семье Рудковской. Так, например, на прошлой неделе телеведущая выложила фотографию со своими сыновьями Андреем и Николаем, которые поступили в МГИМО. На снимке она держит за руки сыновей, одетых в деловые костюмы и с лентами выпускника школы через плечо. Большинство пользователей поздравляли маму и желали новоиспеченным студентам успехов в учебе.



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