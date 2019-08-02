Режиссер Богомолов впервые публично признался Ксении Собчак в любви. Видео

Режиссер опубликовал в Instagram видео, которое сопроводил трогательной подписью.

«Я люблю тебя», — написал в своем блоге режиссер Константин Богомолов. Это первое публичное признание худрука Театра на Малой Бронной в адрес светской львицы.

На видео, под которым написано любовное послание, Ксения Анатольевна в замедленном темпе надевает соломенную шляпу. Девушка в романтическом образе: длинном платье и развивающиеся на ветру волосы. Видно, что режиссер ловит каждое мгновение происходящего, наслаждается каждым моментом с любимой.

Нужно сказать, что тонкие намеки на свои пылкие чувства Ксения и Константин делали в Сети и раньше. Телеведущая размещала у себя в Instagram поздравление с днем рождения в адрес Богомолова с хештэгом «стихи о любви». Он ей что-то отвечал… Но вот так открыто и прямо на весь мир Богомолов признался в своих чувствах впервые.

Подписчики режиссера оценили его поступок. «На всю страну так заявить, дорогого стоит», — написала некая Наталья. «Ради этих минут стоит жить», — порадовалась за Ксению подписчица под ником Демина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я люблю тебя Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 1 Авг 2019 в 7:15 PDT

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