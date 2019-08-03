Концертный тур Эда Ширана стал рекордным в истории

03.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Концертный тур Эда Ширана стал рекордным в историиКонцертный тур британского исполнителя Эда Ширана Divide побил рекорд, ранее принадлежавший группе U2, и стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии ещё до своего завершения.

Как сообщает The Guardian, кассовые сборы превысили $736 млн, притом что 12 концертов тура ещё не были сыграны.

«Спасибо огромное всем, кто пришёл на концерты», — написал музыкант в своём Instagram.

Также сообщается, что после завершения тур побьёт рекорд посещаемости — 8,5 млн зрителей из 43 стран.

В июле Эд Ширан оставил автограф на своей фигуре в парке Горького в Москве.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Концертный тур Эда Ширана стал рекордным в истории"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,292