Концертный тур Эда Ширана стал рекордным в истории

Концертный тур британского исполнителя Эда Ширана Divide побил рекорд, ранее принадлежавший группе U2, и стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии ещё до своего завершения.

Как сообщает The Guardian, кассовые сборы превысили $736 млн, притом что 12 концертов тура ещё не были сыграны.

«Спасибо огромное всем, кто пришёл на концерты», — написал музыкант в своём Instagram.

Также сообщается, что после завершения тур побьёт рекорд посещаемости — 8,5 млн зрителей из 43 стран.

В июле Эд Ширан оставил автограф на своей фигуре в парке Горького в Москве.



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