Создатели «Чернобыля» поведали об удаленной из сериала сцене



Американский сценарист Крейг Мэзин рассказал о важной сцене, которую вырезали из окончательной версии сериала «Чернобыль».

По словам Мэзина, выступившего не только в качестве сценариста, но и исполнительного продюсера сериала, важная сцена была удалена из второго эпизода «Чернобыля». В первоначальном варианте сценария персонаж Эмилии Уотсон посещает одного из партийных сотрудников, и тот уверяет женщину, что никакой опасности нет.

«Далее следует сцена, где мы видим, как он по телефону уговаривает чиновников разрешить отменить парад на 1 мая из-за радиационного загрязнения, но те отказывают ему. Так что он ничего не может сделать и вынужден сам пойти на парад. Это абсолютно правдивая история. В Киеве и Минске 1 мая состоялись парады, в которых люди, включая детей, вышли на улицу, не подозревая, что радиация распространилась четыре для назад», — рассказал Мэзин.

Напомним, сериал «Чернобыль», снятый компанией HBO, вышел на экраны в нынешнем году и состоит из пяти эпизодов, представляющих собой авторский взгляд на катастрофу на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. По словам сценариста, создатели сериала поставили перед собой рассказать за пять часов историю, которая происходила в течение двух-трех лет.

«Мы рассказали историю простых советских граждан. Мы хотели, чтобы на Западе люди могли видеть, что обычная советская повседневность не обязательно соответствует тому, что нам рассказывали. Были тревожные аспекты советской жизни, без вопросов. Но люди улыбались, дети играли, и была радость. Мы хотели, чтобы люди это увидели», — подчеркнул Крейг Мэзин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что прототип одного из героев сериала «Чернобыль» генерал-майор Николай Тараканов раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского сделать из Чернобыльской зоны туристический объект.



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