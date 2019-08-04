Актрису Чурикову выписали из больницы после случая в театре

04.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актрису Чурикову выписали из больницы после случая в театре
Актрису театра и кино Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в российской столице.

Чурикову экстренно доставили в столичную клинику 18 июля после того, как она нечаянно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Представление, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, пришлось прервать. Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии, на следующий день артистку перевели из реанимации в обычную палату.

«Чурикову выписали», — передает РИА Новости слова представителя медицинского учреждения.

Выписку актрисы подтвердила ее коллега по цеху Елена Шанина, однако от каких-либо других комментариев.

Ранее директор московского «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что Чурикова хорошо себя чувствует и после выписки, скорее всего, поедет в отпуск вместе с мужем Глебом Панфиловым.

Как сообщал НСН, ранее Чурикова рассказала о проблемах со зрением, которые периодически мешают работать. По словам артистки, вероятно, придется прибегнуть к помощи специалистов.

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