Новый клип Арианы Гранде за сутки посмотрели более 20 миллионов раз. Видео

Новое видео Арианы Гранде на песню Boyfriend, которое певица выложила на YouTube, за сутки посмотрели более 20 миллионов раз.
Новая композиция – очередной пример сотрудничества Арианы Гранде и поп-дуэта Social House. В клипе певица яростно набрасывается на соперницу из ревности к молодому человеку.
В ответ на вопрос о том, что побудило ее написать эту песню, Ариана Гранде ответила в своем Твиттере: "Мне кажется, она о том, что происходит в жизни многих людей, которых я знаю! Люди хотят любить, но не хотят обозначать статус своих отношений, полностью доверяться и доверять кому-то и, вообще, разрешить себе полюбить кого-то сильно".
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