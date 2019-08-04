Кара Делевинь тайно обвенчалась в Лас-Вегасе со звездой из «Милых обманщиц»



Известная британская модель Кара Делевинь тайно обвенчалась с американской актрисой Эшли Бенсон в церкви Little Las Vegas chapel.

Как пишет издание The Sun, звездная пара поженилась еще в начале года, но в СМИ эта информация просочилась совсем недавно. Церемония была очень скромной.

Делевинь и Бенсон пригласили на свадьбу всего несколько гостей. Среди них была голливудскую актриса Шарлиз Терон, музыканты братья Джонас, звезда сериала «Игры престолов» Софи Тернер.

Невесты были одеты в черные костюмы, Эшли Бенсон несла в руке букет цветов. Модель и актриса обменялись клятвами, а потом укатили на автомобиле.

По данным американским таблоидов, Бенсон и Делевинь начали встречаться больше года назад. Они долгое время не подтверждали информацию о своем романе. Однако папарации много раз ловили пару вместе.

Кара Делевинь в 2017 году сыграла главную роль в фильме Люка Бессона «Валериан и тысяча планет». Эшли Бенсон стала известна в 2010 году, когда вышел сериал «Милые обманщицы».



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