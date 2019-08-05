Ди Каприо дал совет молодым актерам

05.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ди Каприо дал совет молодым актерам
Голливудский актер и обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо рассказал, что бы он порекомендовал начинающим актерам. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

«Первое, что я советую любому, кто спрашивает меня о моей работе и о том, как попасть в эту индустрию: все снимается на пленку и остается в истории. Взгляните, что было сделано до вас», — отметил Ди Каприо.

Он обратил внимание на то, что необходимо попытаться сравнить себя с великими и только потом приступать к чему-то, пишет «Культуромания».

По словам 44-летнего артиста, он регулярно смотрит фильмы.

«Я потрясен тем, что уже было сделано в кино», — сказал Ди Каприо.

Напомним, премьера художественной ленты «Однажды в Голливуде» культового режиссера Квентина Тарантино с Ди Каприо в главной роли состоится в России 8 августа.

Ранее сообщалось, что американский актер Брэдли Купер может заменить Ди Каприо в новой картине мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». По данным издания The Hollywood Reporter, новый бойфренд популярной певицы Леди Гаги получил предложение сыграть главную мужскую роль в ленте. Актер может воплотить на экране Стэна Карлайла — иллюзиониста, якобы способного читать чужие мысли на ярмарках.

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