«Это просто пиар». Гоген Солнцев не верит в расставание Петросяна и Степаненко

05.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Это просто пиар". Гоген Солнцев не верит в расставание Петросяна и Степаненко
Разлад в семействе Евгения Петросяна и Елены Степаненко спровоцировал бурную реакцию не только у поклонников творчества юмористов, но и у известного шоумена Гогена Солнцева. Экс-участник "Дома-2" высказал своё видение происходящего.

— Это для меня как бальзам на сердце. "Кривое зеркало" само себя превзошло, началась "буря в стакане". Они просто подогревают интерес к этому театру, видимо, это просто пиар, который мы должны поддержать рублём, — заявил Гоген телеканалу "Звезда".

По мнению 37-летнего шоумена, Петросян и Степаненко и не думают разводиться.

Ранее стало известно, что 65-летняя заслуженная артистка России пытается отсудить у мужа-юмориста 80% от состояния. Отмечается, что Степаненко потребовала от Петросяна более одного миллиарда рублей. Известие о разводе знаменитой четы породило множество слухов о причинах разлада. Одной из гипотез является предполагаемая связь юмориста с личной ассистенткой, с которой он проводит практически всё своё время.

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