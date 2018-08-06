Адвокат Петросяна заявил о вероломности Степаненко

Известный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Евгения Петросяна, прокомментировал развод четы Петросян-Степаненко.

«Уже известно, что инициатором стала Елена Степаненко. Она подала иск о расторжении брака и разделе имущества», — сказал адвокат РЕН ТВ. Это, по его словам, стало неожиданностью, так как попытки договориться во внесудебном порядке длились уже достаточно давно.

«Евгений Ваганович предложил жене разделить имущество поровну. Более того, он предложил Степаненко самой выбрать, что она возьмет, учитывая принцип равенства», — рассказал адвокат. Однако, по его словам, Степаненко такой подход не устроил, она хочет получить большую часть совместной собственности.

«Она хочет практически всё. Учитывая, что имущества много, при разделе поровну должно всем хватить на безбедную жизнь», — прокомментировал Жорин. Степаненко, по его мнению, поступила «несколько вероломно»: на 4 июля была назначена встреча для обсуждения всех вопросов. Артистка ее отменила, сославшись на головную боль, а на следующий день выяснилось, что она подала иск.

В качестве адреса в документе было указано место ее проживания, а не совместного, отметил Жорин. Там Петросян не смог бы получить почту. Юрист считает, что это может быть признаком того, что Степаненко хотела провести процесс без участия мужа.

Адвокат добавил, что артисты уже около 15 лет не живут вместе. При этом Петросяну, по его словам, важно сохранение творческого настроя, и он «надеется, что Елена Григорьевна в своих эмоциональных и меркантильных позывах стабилизируется» и решить вопросы удастся без суда, так как это будет быстрее.

Ранее источник из окружения пары рассказал журналистам, что стоимость совместного имущества 72-летнего Петросяна и 65-летней Степаненко — около 1,5 млрд рублей, и артистка хочет получить около 80% из него.



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