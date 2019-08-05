Отсидевшая за контрабанду сестра Эвелины Бледанс снова стала фигурантом уголовного дела



Сестра российской актрисы театра и кино Эвелины Бледанс, отсидевшая почти два года за контрабанду запрещенных веществ, вновь стала фигурантом уголовного дела.

Впервые о нелегкой судьбе Дианы Бледанс стало известно после ее появления в эфире программы «Говорим и показываем» в 2017 году. Тогда Диана попросила прощения у своей сестры за то, что опозорила фамилию, получив тюремный срок за контрабанду сильнодействующих веществ.

Однако в апреле 2019 года Диана Бледанс вновь попала в неприятную ситуацию. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Camry, принадлежащий Диане. В ходе проверки выяснилось, что идентификационный номер кузова данного автомобиля был изменен.

30 июля прокуратура возбудила уголовное дело по статье 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства». В настоящее время Диана проходит по данному уголовному делу в качестве свидетеля. Однако в случае установления ее причастности к данному делу Диане может грозить новый тюремный срок, передает KP.ru.

В 2017 году Диана Бледанс стала участницей ток-шоу «Говорим и показываем» на телеканале НТВ. В ходе телепрограммы выяснилось, что у Дианы и Эвелины один отец, но разные матери, поэтому они практически не виделись. Диана сообщила, что согласилась принять участие в съемках программы, чтобы попросить о помощи. По словам Дианы она страдает от цирроза печени и нуждается в средствах на лечение. Гости ток-шоу довели Эвелину до слез, требуя оказать материальную помощь родной сестре.

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