Вооруженный ножом актер сериала «Кухня» напал на пассажира метро

Актер Джан Бадмаев, снявшийся в сериале «Кухня», напал с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре российской столицы. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 августа. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Бадмаев отпраздновал свой день рождения и отправился домой. В метро он напал на мужчину. Угрожая незнакомцу ножом, он повредил ему кожаную куртку.

Сотрудники службы безопасности метрополитена задержали Бадмаева и доставили его в отделение полиции, где на него составили протокол о хулиганстве.

«Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по ст. 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство», — сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Артист принес свои извинения за совершенный поступок, когда протрезвел, уточняет «Ридус».

Телезрителям Бадмаев известен по ролям в сериалах «Кухня», «След». Также он снимался в эпизоде в «Интернах», сообщает НСН.

1 августа неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. В результате один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще один получил ранения.



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