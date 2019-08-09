Бандерас поведал про поворотный момент в его жизни



Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни испанского актера Антонио Бандераса. Об этом сообщает таблоид The Sunday Times.

Артист признался, что подобные случаи морально меняют человека и мотивируют привести себя в хорошее физическое состояние. По словам 58-летнего Бандераса, его жизнь никогда не была идеальной.

«В следующем году мне исполнится 60 лет, и я осознал, что наступает момент, когда в жизни остается место только для истины. Моя жизнь никогда не была идеальной. Я проходил через нее со своим дерьмом», — подчеркнул звезда Голливуда.

Напомним, в январе 2017 года стало известно об экстренной госпитализации Бандераса. Тогда испанский актер рассказал, что из-за болей в сердце был срочно доставлен в одну из британских клиник. Здоровье артиста ухудшилось после съемок в картине «33». Драматический фильм основан на реальных событиях и рассказывает о чилийских шахтерах, которые из-за обвала на 69 дней оказались в западне под землей.

В марте 2017 года Бандераса срочно доставили в швейцарскую клинику из-за нового сердечного приступа. Тогда сообщалось, что артист почувствовал резкую боль в груди, когда отдыхал с возлюбленной Николь Кемпел в Альпах.



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